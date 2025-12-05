Fique Sabendo | Edição 1419

… que o Cirque Amar está em seus últimos dias na cidade. Com artistas sensacionais e um lindo show de motos, a atração ficará até o dia 7. No final de semana, os horários das apresentações são às 16h, 18h e 20h03. Não perca!

… que foi inaugurada recentemente, no piso superior do Hiper D’avó, mais uma loja Torra Torra, com uma variedade de ofertas e compras em até 10x sem juros com o cartão Torra. Faça já o seu e confira as novidades e descontos.

… que o comendador da França e do Brasil e CEO do Grupo BAXTECH, Marcos Bastos, foi destaque no programa Caras Personalizadas, ao lado de Andreia Bastos, vice-presidente do Grupo. Parabéns, amigos!

… que na noite do dia 5, a AEAMC-Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes irá comemorar seus 65 anos de história e conquistas com coquetel em sua sede. Estarei lá!