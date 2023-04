Fique Sabendo | Edição 1283

.. que neste domingo, dia 16 de abril, às 7h30, a Suzano promove a 1ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, com saída do Parque Max Feffer, com a opção das modalidades: corrida de 5Km e 10km, ou caminhada de 5km.

… que a AEAMC receberá no dia 17, o secretário de Urbanismo, Claudio Rodrigues, para uma apresentação da nova lei do “Certificado de Inspeção Técnica de Edificações”, regulamentada recentemente pela Prefeitura de Mogi.

… que no dia 22, às 19h, Francisco Benedito de Souza, o Chiquinho, realiza a festa Flashback anos 70, 80 e 90, no salão da União dos Aposentados e Pensionistas de Mogi das Cruzes. Informações: 99646-4871.

… que os associados do Clube de Campo se mobilizam para unirem-se à campanha de combate à pobreza menstrual “Adote Um Ciclo”, do projeto Tia Chica, administrado pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi.