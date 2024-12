Fabíola Pupo é entrevistada no programa The Night Show

A superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, esteve no programa do Marlon Rodrigues, The Night Show, na rádio Metropolitana AM, em Mogi das Cruzes, na terça-feira (26).

Chamada pelo apresentador de a “grande dama da mídia impressa regional”, contou sobre a sua vida profissional e pessoal.

Durante a conversa, Fabíola relatou a sua primeira visita a Mogi das Cruzes, quando veio fazer vestibular na cidade, mas acabou cursando a faculdade em São Paulo, e como veio, em 1992, morar no município. “Viemos para trabalhar no jornal Mogi News, por convite do Sidney Moraes. Eu já tinha os meus filhos, Muriel e Marcel, e o pessoal mogiano me abraçou”, revela Fabíola.

Ao dizer sobre a sua vida profissional, comentou que teve vários jornais na capital, como jornal de bairro, na Penha; de beleza e cabelo; e de moda. “Nosso objetivo, em todos os jornais que tivemos, era de possuir tiragem alta, sendo gratuito e semanal”, comenta a superintendente.

A trajetória do jornal A Semana também foi comentada durante a entrevista, em que contou sobre o número de tiragem e o trabalho desenvolvido para trazer os melhores anunciantes de Mogi no início dos trabalhos: “Iniciamos seis meses antes de lançar o jornal, pois tínhamos que contatar os anunciantes, e conseguimos.”

Marlon puxou a sua parte pessoal quando adolescente e a influência de seus pais em sua vida. “Os meus pais eram maravilhosos”, conta a dama da mídia.

Além disso, falou sobre a importância dos seus filhos no jornal, em que ambos seguiram o mesmo caminho dentro de Comunicação, e das mudanças que o periódico sofreu ao longo dos seus 26 anos de existência: “Passamos pelo modelo standard, clássico europeu, até chegarmos no germânico. Construímos o nosso prédio e, hoje, meus filhos são meus sócios”.

“Adorei participar do The Night Show. Foi um momento muito gostoso e descontraído”, finaliza Fabíola.

