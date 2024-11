OAB de Mogi das Cruzes terá Marcelo Inocêncio como presidente

Na quinta-feira (21), a 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mogi das Cruzes realizou a eleição para presidente aos anos 2025 a 2027.

Nas apurações dos 2.426 votos, a chapa de Marcelo Inocêncio, com Ana Paula Andrade como vice, venceu o pleito com 1.120 votos. Um total de 51,09% das intenções válidas.

A chapa “OAB União e Valorização”, encabeçada por Maria de Lourdes Colacique Silva Leme, adquiriu 585 votos, e a “Compromisso e Transformação”, de Luiz Fernando Miranda, 487. Votos brancos chegaram a 100. Já os nulos, 134.

Marcelo já foi presidente da OAB de Mogi nos anos de 2013 e 2018 e é especialista em direito penal.

A eleição também ocorreu na seccional de São Paulo, em que o presidente eleito foi Leonardo Sica, atual vice-presidente, em que substituirá Patrícia Vanzolini, com 52,4% dos votos válidos (116.858 votantes). Na capital, outras cinco candidaturas faziam parte da corrida eleitoral.

Marcelo Inocêncio venceu a eleições com mais de 50% dos votos válidos