Estudantes do Unipiaget participam de simulado de acidente de trânsito na Av. Mogi das Cruzes

Estudantes dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia do Unipiaget participaram, na manhã de domingo (21 de maio) de um simulado de acidente de trânsito entre carro e moto, que foi realizado na Avenida Mogi das Cruzes, Jardim Imperador, em Suzano. Os alunos tiveram como atividade avaliar o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros e Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana (STMU) durante o simulado. A ação foi organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Poder Público em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Para a coordenadora do curso de Enfermagem, Débora de Oliveira Cortez, os alunos puderam com esta atividade resgatar o que aprenderam em sala de aula. “Para eles é muito importante vivenciar na prática o atendimento dos primeiros socorros. Agora eles vão construir um relatório do atendimento para dar de devolutiva para o Corpo de Bombeiros”, explicou.

O simulado foi apenas uma das ações realizadas ao longo do domingo. Na tenda do Unipiaget, por exemplo, estudantes de Fisioterapia, supervisionados pela coordenadora Maíra Campos Marinho Nonato orientavam a população sobre “Como vai a sua coluna?”. “Nós realizamos avaliação postural e de flexibilidade. Na sequência, os participantes fizeram alongamento e passavam por reavaliação para ver os benefícios que esta prática pode proporcionar na diminuição das dores na coluna”, explicou a coordenadora.

Já os estudantes de enfermagem, supervisionados pela coordenadora Débora fizeram controle de pressão arterial e orientação de ressuscitação cardiopulmonar. “Nós estávamos mostrando como fazer o atendimento em caso de parada cardiorrespiratória”, explicou.

O dia ainda foi marcado por uma série de atividades e contou ainda com uma Motociata organizada pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana.

Para o reitor Marcus Rodrigues, estas atividades proporcionam um aprendizado de forma diferenciada, o que possibilita o aluno aplicar o conteúdo ensinado em sala de aula de forma 100% presencial à prática, por meio de diversas ações que foram propostas nesta data. “Aproveitamos para agradecer a Prefeitura Municipal de Suzano e o Corpo de Bombeiros da nossa cidade pela oportunidade de proporcionar esta atividade que muito contribuirá para formação profissional de nossos alunos.”, concluiu o reitor.