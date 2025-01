Estética é o cuidado primordial na Andrezza Oliveira Beauty Clinic

O cuidado e o bem-estar são prioridades na clínica

Há oito anos, a Andrezza Oliveira Beauty Clinic atende seus clientes, com qualidade, oferecendo os melhores serviços estéticos de Mogi das Cruzes.

Comandada por Andrezza Oliveira, a clínica tem homens e mulheres como público-alvo, enfatizando o cuidado e o bem-estar com a estética, feita em local seguro e com experiência.

A Andrezza Oliveira Beauty Clinic trabalha com vários serviços, a fim de deixar o seu cliente ainda mais bonito e satisfeito, como: remoção de sobrancelha e tatuagem, micropigmentação, estética facial, harmonização facial, injetáveis botox microfocado, bioestimulador, preenchimento, harmonização de glúteos, limpeza de pele, criolipólise, peeling e lavieen, que é um tratamento a laser inovador que utiliza a tecnologia do laser fracionado para melhorar a textura da pele, reduzir sinais de envelhecimento e promover uma aparência jovem e saudável.

De acordo com a proprietária, os procedimentos mais procurados são o botox microfocado e o bioestimulador. “Para a segurança dos nossos pacientes, atendemos com protocolos individuais, focados na necessidade de cada cliente”, comenta.

Além disso, a clínica oferece atendimento personalizado e os melhores produtos e aparelhos que existe na área de estética. “É fundamental que entreguemos aos nossos clientes produtos de qualidade e a satisfação em concluir um tratamento conosco, com resultados de alta performance e com muita naturalidade”, enfatiza Andrezza.

Como diferencial, parcelam os procedimentos em até 12 vezes e não cobram avaliação.

“Nosso objetivo é sempre trazer novas técnicas para a clínica, realçando a beleza de cada cliente, de forma natural”, reafirma Andrezza, e conclui: “Contamos com profissionais altamente qualificados. Tudo para que não seja somente um procedimento, mas, sim, ter uma experiência única”.



DESTAQUE

Andrezza Oliveira Beauty Clinic

Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145 – Edifício Helbor Concept Office, sala 1206

Telefone: (11) 95350-4665

Instagram: @andrezzaoliveirabeautyclinic

Atendimentos acontecem com homens e mulheres