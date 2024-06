Escola Viva Jundiapeba será entregue neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes celebrará, neste sábado (29/06), às 10h30, a abertura do maior complexo educacional da cidade, a Escola Viva Jundiapeba. A cerimônia de inauguração será na rua Prof.ª Lucinda Bastos s/n, esquina com a Avenida Alfredo Crestana. A escola representa uma nova abordagem educacional em Mogi das Cruzes, que atenderá alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I, em período integral, e disponibilizará cursos e atividades para toda a comunidade.

A Escola Viva é um espaço dedicado a experiências educacionais inovadoras e trará um novo conceito de educação integral na cidade. Além disso, a unidade escolar será um centro de desenvolvimento tanto para o bairro quanto para toda a região. “Esta é a primeira de muitas Escolas Vivas que estão por vir. Este espaço simboliza uma transformação em Jundiapeba. O novo conceito educacional não só impactará a vida dos jovens, mas também promoverá o desenvolvimento e a excelência em nossa comunidade”, destaca o prefeito Caio Cunha.

A secretária de Educação, Marilu Beranger, enfatizou a importância da iniciativa. “Esta unidade representa nosso compromisso com a inovação e a excelência na formação dos nossos estudantes. Que esta inauguração marque o início de uma jornada de sucesso e crescimento para todos nós”, disse.

O complexo educacional será composto por três andares, incluindo 15 salas de aula, uma sala de recursos multifuncionais, seis salas especializadas (Laboratório de Ciências e salas de Artes, Jogos, Inovação Tecnológica, Música e Dança) e sete ambientes de aprendizagem (Biblioteca, Auditório, “Cantinho da Leitura”, Sala de Estudos/Descanso e Horta), além de Quadra Poliesportiva e Piscina coberta. O prédio também contará com espaços de convivência, área administrativa e serviços.