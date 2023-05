Entrada dos Palmitos retorna com todas as tradições

Muito mais do que agradecer pela boa colheita, a Entrada dos Palmitos da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes deste ano, no dia 27 de maio, terá um significado bem mais especial: o retorno do cortejo completo com todas as suas representatividades e tradições. Por três anos, a pandemia impossibilitou isso. Em 2020, não houve a realização da Entrada dos Palmitos, que, em 2021 e 2022, se adaptou a uma nova realidade e ocorreu em forma de carreata. No ano passado, foi acrescentado um minicortejo, saindo da Praça do Rosário até à Catedral de Sant’Anna, com a participação dos grupos folclóricos (congada e Moçambique).

Neste ano, ela volta com tudo. A concentração está marcada para este sábado, a partir das 8h, em frente à Capela de Santa Cruz, na rua Ricardo Vilela. O cortejo segue pela região central até a Catedral de Sant’Anna.

A novidade é o aumento do número de carros de bois, passando dos 26 (em 2019) para os atuais 32, dos quais 12 são das cidades de Santa Isabel, Igaratá e Bragança Paulista. O restante virá da região de Cambuí, no extremo sul de Minas Gerais. De acordo com o coordenador da Entrada dos Palmitos, Glauco Ricciele, os cerca de 80 carreiros (e suas famílias) começam a chegar em Mogi das Cruzes no dia 26 de maio, na véspera do grandioso cortejo, entre 12 e 18 horas. Eles ficarão alojados nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no bairro do Mogilar.

Interdições

A concentração dos devotos ocorrerá a partir das 8 horas, no trecho inicial da rua Doutor Ricardo Vilela. A partir deste horário, será iniciada a interdição total de trânsito das vias da região central da cidade. O cortejo seguirá, a partir das 9 horas, pelas ruas Ricardo Vilela, Doutor Deodato Wertheimer e Doutor Paulo Frontin, até chegar à Catedral de Santana. A previsão é que as interdições na região central sejam finalizadas por volta do meio-dia.

Terminado o evento, os carros de boi se dispersarão pela Coronel Souza Franco, Doutor Correa, rua Navajas, passagem subterrânea Oswaldo Crespo de Abreu, avenida Carlos Ferreira Lopes e, finalmente, avenida Professor Ismael Alves dos Santos. Todas essas vias, logo, também ficarão provisoriamente interditadas. Já as charretes e cavaleiros farão a dispersão pelas ruas Padre João e Navajas.