Em reunião para a imprensa, A Semana conhece os bastidores da Suzano

A unidade de Mogi das Cruzes foi aberta para a imprensa

A superintendente, Fabíola Pupo, e a jornalista, Taciana da Paz, do jornal A Semana estiveram presentes no evento para a imprensa, organizado pela indústria Suzano, na terça-feira (10). Com o objetivo de mostrar o setor fábril, a empresa abriu as suas portas para explicar todo o processo de produção dos seus produtos, na unidade de Mogi das Cruzes.

No início do dia, os convidados foram recepcionados por um café da manhã e sua equipe, com uma explicação sobre a fábrica, feita pela gerente de Comunicação, Glaucia Dias, e pelo gerente executivo industrial, William Cruz.

A Suzano está fazendo cem anos de atuação no mercado e é a maior fabricante de celulose do mundo, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil, atuando diretamente no desenvolvimento de produtos sustentáveis, inovadores e de origem retornável a partir do eucalipto.

Em uma breve explicação, Glaucia e William contaram a história da empresa e revelaram que a unidade mogiana é a maior de bens de consumo, abastecendo o Brasil inteiro. “Aqui, a Suzano é formada por gente que inspira, transforma e é apaixonada pelo o que faz”, conta o gerente executivo. Em Mogi, tem a fabricação de lenços e guardanapos. “Mogi das Cruzes faz itens do dia a dia”, revela William.

Falando sobre a sustentabilidade tanto comentada pela apresentação da equipe, a fábrica tem o compromisso de cuidar da água e reduzir a captação, reduzindo em zero os resíduos para aterro, chegando a preservar 93 mil metros quadrados na região.

No Brasil, a Suzano possui 14 fábricas, mas, somente em Mogi, oferece trabalho para mais de 1.100 colaboradores próprios e terceiros.

Para Fabíola, conhecer o Suzano foi importante para entender a necessidade de se ter uma empresa preocupada com a sustentabilidade: “Vimos o quanto a indústria ressalta a importância de se ter um meio ambiente saudável. Além de vermos a automatização da fabricação e embalagem dos produtos que saem de Mogi”.

Fabíola Pupo e Taciana da Paz conhecem a fabricação de itens do dia a dia