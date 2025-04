“Em Evidência”, com Thaty Gimenez

Thaty Gimenez | Empresária

Empreendedora nata, Tatiane Leticia Gimenez, 46, é CEO e fundadora da rede SoluMedi e lidera uma fase importante de expansão, com lançamentos no setor de franchising e foco no fortalecimento do ecossistema de parceiros. Hoje, a rede conta com 84 unidades em operação, uma dela em Mogi, e 20 em implantação, e é referência em saúde acessível no país. Nascida em Campo Mourão-PR, cresceu em Curitiba-PR, cidade a qual tem orgulho de ter o título de cidadã honorária. Com uma infância simples, relembra o convívio com o avô, que ajudou a criar os netos com amor e, sem saber, plantou nela as sementes do empreendedorismo. Ao longo da vida, fez cursos voltados à sua evolução pessoal e profissional, sempre conforme às necessidades dos empregos e negócios pelos quais passou. Autodidata, busca constantemente novos conhecimentos para aprimorar sua atuação como líder. A escolha pela área empresarial foi justamente inspirada em seu avô, que, na sua simplicidade, via no empreendedorismo a forma de gerar benefício às pessoas. E ela carrega essa mesma essência em seu trabalho na SoluMedi: oferecer soluções acessíveis, humanas e transformadoras.

Já aos sete anos, vendia geladinhos e xuxinhas de cabelo. Aos 15, mudou-se para Capitão Leônidas Marques-PR, e lá vendia calcinhas e sutiãs, fazia panfletagem e, de volta à Curitiba, aos 18 anos, foi vendedora em loja de tecidos e atendente de posto de gasolina, Neste, seis meses depois foi promovida a gerente e mais tarde, supervisora da rede. Em 2000, iniciou a carreira empreendedora, ao arrendar um posto Ipiranga, por quatro anos, e abrir a Confecção Gimenez. Aos 37 anos, entrou como sócia em uma empresa da área da saúde e, em 2016, conta que fundou com o apresentador Ratinho a SoluMedi. “Após dois anos, comprei a parte dele e me tornei a única proprietária da empresa”, acrescenta. Thaty é casada há dois anos com Fábio e é mãe de Letícia, 25, casada com Vitor e mãe da pequena Sofia, 2, e do caçula Henrique, 5; de Gabriel, 18, e está aguardando a vinda de Antonella, com nascimento previsto para este mês de abril. Cozinhar é sua forma de demonstrar amor e cita sua Carne de Onça. Seu estilo é casual e a combinação infalível para o dia a dia é jeans, camiseta e tênis. Sua cor é o preto e o perfume, Angel, de Thierry Mugler. Sagitariana, é determinada, resiliente e intensa, além de sensível com o próximo, mas firme e racional nas tomadas de decisão. Exigente, se define como perfeccionista ao extremo, buscando excelência em tudo o que faz, tanto para si quanto para sua equipe. Indica o livro “O Conde de Monte Cristo”, de Alexandre Dumas, e a série CSI. Para ela, a sua maior riqueza é a família. Como projeto, pretende levar a SoluMedi a todos os cantos do país, para quem não pode depender do sistema público de saúde. Filha de Tânia Gimenez, 63, mas foi criada pelos avós: Dona Doca, 86, e o saudoso Seu Antônio Gimenez, grandes pilares em sua vida. Acredita que podemos recomeçar todos os dias, não importa o que ou com quem. Sua frase, estampada na sede da SoluMedi no Paraná, é: “Seja forte e corajoso”, Josué 1:9.