“Em Evidência”, com Hemerson Sulpicio e Helena Lins

Hemerson Sulpicio e Helena Lins | Empresários

Com foco no empreendedorismo e busca por novos caminhos, Hemerson Sulpicio Junior, 30, empresário, e Helena Amorim Lins, 31, especialista financeira, inauguraram há um mês o Flor do Terraço, rooftop bar e restaurante que promete ser ponto de encontro na cidade. Hemerson nasceu e cresceu em Marília-SP e sua lembrança de infância mais marcante é o Bosque Municipal da cidade, onde adorava observar os animais, em especial os jacarés. Helena nasceu no Rio de Janeiro, no bairro do Méier, e recorda com carinho as visitas à casa da avó Dyla no Jardim Botânico, encantando-se com as palmeiras imperiais, o jardim japonês, o chafariz e o Museu da Pólvora, cenário de muitas novelas. O caminho de ambos se cruzou aos 18 anos, quando se mudaram para Lorena-SP para cursar Engenharia Bioquímica na USP, formando-se em 2020. Inicialmente interessados em Genética, migraram para novos rumos: Hemerson para a área industrial e Helena para a financeira, alinhando conhecimento técnico e gestão em seus projetos profissionais.

Ele, aos 23 anos, iniciou como estagiário na área de qualidade da Kimberly Clark, hoje Suzano S.A., em Mogi, onde permaneceu até maio deste ano, como engenheiro de processos, para empreender. Decidiu transformar seu hobby de produção de cerveja artesanal em negócio e, com Helena, inaugurou há um mês o bar e bistrô Flor do Terraço, no rooftop do prédio do jornal A Semana. Helena, dos 25 aos 30 anos, fez carreira de estagiária na área de finanças globais a Analista Pleno na Avon, na capital paulista. Hoje, atua na área financeira da Concentrix e cuida também da área financeira do restaurante. Noivos há dois anos, moram no Centro de Mogi com os cães Américo e Marilene e os gatos Bóris e Lúcio. Apaixonados por viagens e aventuras ao ar livre, gostam de ir à praia, mergulhar, fazer trilhas e acampar, ou ainda andar de bike nos parques de Mogi. Também gostam de cozinhar: a especialidade dele é frango defumado, e a dela é Pozole, um prato mexicano. Aquarianos, ele é mais pragmático e imediatista, e ela tem o dom de motivar quem está à sua volta, mas confessa que gostaria de não se cobrar resultados que não estão no seu controle. O estilo dele é casual, prefere a cor verde e o perfume Sauvage, da Dior. Ela opta pelo estilo clássico, gosta da cor azul Tiffany e do perfume Idôle, da Lancôme. Nas leituras, Hemerson indica Beijing em Coma, de Ma Jian, e Helena, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. O filme que mais gostaram de assistir foi Midsommar – O Mal Não Espera a Noite. Das viagens, ele destaca Tequila, no México, e ela o cruzeiro a Nassau, nas Bahamas. No Brasil, são unânimes: a Caverna do Diabo, no parque PETAR, Eldorado-SP, local do pedido de noivado. Entre os planos do casal está viajar pelo mundo e, profissionalmente, consolidar a marca do Flor do Terraço em seu segmento. Católicos devotos de São Judas Tadeu, o filho de Maria Isabel, 62, e Hemerson Sulpicio, 61, aprendeu com os pais a valorizar família e amigos. A filha de Diva Oliveira Amorim, 61, e Richard da Costa Lins, 64, recebeu lições de esperança e crença na realização de planos. E concordam com a frase: “Sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe”.