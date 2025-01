“Em Evidência”, com Feliz Lintz

Felipe Lintz | Jornalista

Felipe Augusto Tedeschi Lintz, 29, iniciou cedo sua trajetória eleitoral. Em 2020, candidatou-se a prefeito de Mogi, com cerca de 17 mil votos, em 2022, a deputado federal, com quase 22 mil e, nas últimas eleições, para vereador, obteve sucesso no pleito com 4.322 votos – o segundo mais votado pelo PL e pela cidade. É defensor da implantação de escolas cívico-militares na cidade. Mogiano, nasceu no hospital Santana e cresceu no Alto do Ipiranga. Da infância, suas melhores recordações são os amigos e brincadeiras no Sesi de Brás Cubas, onde a família era associada. “Ia para a piscina, fazia aula de natação, basquete, futebol, esportes”, lembra. Iniciou faculdade de Geografia, na Unesp, mas migrou para Direito e cursa o último ano na universidade Cruzeiro do Sul, em Mogi. “Na Geografia da Unesp, conheci a militância e me interessei pela política, sempre pela direita”, revela. Entrou na política pela necessidade de ajudar as pessoas e pela vocação para a vida pública.

Aos 14 anos foi ajudante em um minimercado perto da sua casa. “Queria um celular, e meu pai disse para trabalhar, para me ajudar a comprar. Consegui.”, orgulha-se. Mas, a partir dos 18 anos, não parou mais: foi repositor de supermercado, atendente em uma lan-house e operador de caixa da farmácia Kobayashi, onde conheceu a esposa. Em 2020, tornou-se empresário na área de marketing digital, que ainda atua, em paralelo ao cargo de vereador. Lintz mora no Alto do Ipiranga, é casado há seis anos com Júlia, é pai de Laura, de dois anos, e o casal tem o sobrinho, Noah, de 1 ano e 8 meses, como filho do coração. Com eles, gosta de ir à piscina do condomínio onde mora, conhecer restaurantes e ir à praia da Riviera de São Lourenço. “Ter a oportunidade de descobrir na prática o que é ser família é um exercício de amor. Ser filho é uma coisa, mas ser pai, protetor e provedor é uma nova realidade que eu sou apaixonado”, enfatiza. Tem o hábito de cozinhar e sua especialidade é Camarão ao Molho de Catupiri. Esportista, pratica tênis e musculação. Considera-se obstinado a enfrentar obstáculos por algo que acredita, mas tenta administrar sua ansiedade. Seu estilo é clássico e não dispensa camisa polo e calça de sarja; sua cor é o azul, e o perfume, King, da Dolce Gabbana. Indica o livro “O Peregrino”, de John Bunyan, e o filme “O Lobo de Wall Street”. Orgulhoso, diz que Mogi é o melhor lugar para se viver e Búzios-RJ o lugar que mais gosta de visitar, pelas praias e a localização, na região dos Lagos. Como projetos futuros, quer conhecer a Itália e crescer na política. Protestante da 1ª Igreja Batista, o filho de Fabio Lintz, 63, e Claudia Cazarini, 54, aprendeu com os pais lições sobre amor e família. E, com a vida, a não se acomodar, crescer e aproveitar as oportunidades. Sua frase são seus valores: “Deus, pátria, família e liberdade”.