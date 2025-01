Eduardo Boigues assume presidência do Condemat+ em 2025

Prefeito de Itaquaquecetuba promete priorizar saúde regional

O prefeito reeleito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, foi eleito presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) para o mandato de 2025, com duração de um ano e possibilidade de renovação. A posse do Conselho de Prefeitos e a eleição da nova diretoria aconteceram, na quinta-feira (2), em uma solenidade que contou com a presença de autoridades, incluindo o secretário de Estado de Governo, Gilberto Kassab, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marco Aurélio Bertaiolli.

A nova diretoria é composta por Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos) como vice-presidente; José Luiz Freire (Guararema), primeiro tesoureiro; Walid Ali Hamid, o Aladim (Mairiporã), segundo tesoureiro; e Lucas Sanches (Guarulhos), secretário. No Conselho Fiscal, a presidência ficou com Luís Camargo (Arujá), e os membros são Carlos Chinchilla (Santa Isabel), Rodolfo Marcondes (Salesópolis), Gabriel Prianti (Igaratá) e Pedro Ishi (Suzano).

Boigues é o primeiro prefeito de Itaquaquecetuba a liderar o consórcio, sucedendo Vanderlon Gomes (Salesópolis). O prefeito terá à disposição um orçamento de R$ 18,6 milhões e destacou como prioridade a regionalização do sistema de vagas hospitalares na região. “Temos que ter um sistema regionalizado de saúde. Nossas vagas precisam atender os pacientes daqui, sem direcioná-los para outras cidades como Carapicuíba”, afirmou.

O conselheiro do TCE, Marco Bertaiolli, ressaltou a importância do Condemat+ na busca por soluções regionais, destacando a eficiência do trabalho conjunto entre os municípios. Já Kassab, reforçou o papel do consórcio na articulação com os governos estadual e federal, garantindo maior representatividade às demandas locais.

A cerimônia também reuniu o subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Police Neto, primeiras-damas, vereadores, vice-prefeitos e outras autoridades.

Eduardo Boigues, em discurso, destacou prioridades para 2025