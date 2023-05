EDP faz alerta para acidentes no trânsito envolvendo postes

Entre janeiro e abril deste ano, 19 ocorrências envolvendo colisão de veículos em postes deixaram 4.200 clientes do Alto do Tietê sem energia. O levantamento realizado pela EDP, distribuidora de energia elétrica da região, mostra a importância de reforçar orientações sobre a direção defensiva e o respeito às regras de trânsito neste Maio Amarelo.

Além de ocasionar a interrupção de energia em residências, escolas, comércios e hospitais, um abalroamento – como é tecnicamente denominado o choque ou a colisão de veículos em postes – gera risco de mortes ou de ferimentos graves naqueles que estão no veículo ou em terceiros, também acarreta danos materiais e pode comprometer o trânsito local. Essas ocorrências, geralmente, demandam o envolvimento de um grande efetivo das equipes de manutenção da EDP, em parceria com o Corpo de Bombeiros e com as Polícias Civil e Militar.

Entre as cidades do Alto Tietê, Itaquaquecetuba é a que reúne a maior quantidade de clientes prejudicados. Foram registradas, entre janeiro e abril, quatro ocorrências que afetaram 2.317 clientes.

De acordo com Stevon Schettino, gestor da EDP, a prevenção por meio da segurança e da educação no trânsito é o melhor caminho a seguir.

“A nossa prioridade deve ser sempre a vida. O condutor precisa estar atento ao trânsito para garantir a sua própria segurança e a do próximo e, assim, evitar esse tipo de acidente, bem como entender que essas ocorrências também geram outros tipos de transtornos à sociedade, como prejuízos financeiros, falta de energia e trânsito intenso, entre outros. Dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas é crime em todo país e, além disso, é importantíssimo que o motorista pratique a direção defensiva diariamente, respeitando as sinalizações e limites de velocidade”, avalia.

Dicas de prevenção e segurança

Para evitar colisões em postes, é importante que os motoristas estejam atentos e dirijam com cautela;

Se for dirigir, não consumir bebidas alcóolicas;

Seguir a direção defensiva, obedecer aos limites de velocidade, principalmente, em dias chuvosos para evitar a aquaplanagem;

Verificar os pneus e fazer a manutenção do veículo são fundamentais para assegurar uma direção segura;

Os cuidados devem ser redobrados aos finais de semana e nos feriados, quando o movimento é maior;

Em caso de abalroamento em postes, a recomendação é não sair de dentro do veículo. Com a colisão, fios e cabos elétricos podem ter caído sobre o veículo e o risco de morte por choque elétrico é alto;

Ao se deparar com um acidente e verificar cabos no chão, não se aproxime e nem tente socorrer as vítimas;

Em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia, nunca se aproxime do local. Fale imediatamente com a EDP pelos canais de atendimento: