Dia dos Pais: o amor e o cuidado

Três pais contaram sobre a sua rotina e os cuidados com seus filhos atípicos, mostrando como o amor supera tudo.



Deputado consegue emenda para Mogi das Cruzes

Dez escolas estaduais de Mogi das Cruzes estão recebendo 519 notebooks e 16 plataformas de recarga móvel através de emenda educacional de Marcos Damasio e o auxílio direto do Governo do Estado de São Paulo.



Primeira Infância terá avanço em Mogi das Cruzes, com parceria no Agosto Verde

Mogi das Cruzes tem, agora, parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com a implementação do projeto “Nelson, o Nenê”. A solenidade, realizada no Cemforpe, marcou a abertura do Agosto Verde, mês dedicado à Primeira Infância.



Mogi Basquete anuncia nova fase com Prefeitura Municipal e a SAB

A reestruturação começou antes mesmo da estreia: a quadra do ginásio foi completamente reformada, o piso utilizado até o final do último NBB, que era alugado e ficava sobre o piso original, foi retirado e devolvido.



“Saúde Itinerante” alcança altos números em Suzano

Programa amplia o acesso à saúde em regiões mais afastadas do município

O projeto “Saúde Itinerante”, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Suzano, registrou a marca de mais de quatro mil atendimentos realizados em um ano. O número foi atingido após a ação de sábado (2), na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya, e contou com a presença do vice-prefeito Said Raful.



Fundo Social participa de reunião no Condemat+

O secretário do Verde e do Meio Ambiente na Prefeitura Municipal de Suzano, André Guan Long Chiang, conta os seus anseios pelo crescimento de sua cidade e sobre a sua trajetória pessoal. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Marcel Pupo