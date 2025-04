📰 Veja os destaques da semana na edição 1384 do jornal ‘A Semana’:



Dana Vidal Costa promove participação feminina na política

A advogada e presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes está “Em Evidência” com Fabíola Pupo, destacando metas para ampliar a representação das mulheres na política regional.

Suzano celebra 76 anos com obras e qualidade de vida

O município registrou 140 entregas nos últimos oito anos e prepara 30 obras e eventos a partir de abril, reforçando seu desenvolvimento em comemoração à emancipação político-administrativa.

Pacote de obras em Itaquaquecetuba é anunciado por Eduardo Boigues

A prefeitura apresentou investimentos em recapeamento, pavimentação e regularização fundiária para 2025, visando melhorias urbanas.

César de Souza comemora avanços no Corredor Nordeste

As obras na rotatória do distrito de Mogi das Cruzes fazem parte do anel viário estruturante, que promete melhorar a mobilidade na região Leste e bairros vizinhos.

Marco Zatsuga alerta sobre Imposto de Renda 2025

Contribuintes devem ficar atentos às regras da Receita Federal para evitar problemas na declaração deste ano.

Sesc Mogi abre inscrições para novos cursos

Cursos de educação ambiental e musicalização estão disponíveis, reforçando a oferta de capacitação para a população.