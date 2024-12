Colônia de férias especial oferece diversão às crianças no Clube de Campo de Mogi das Cruzes

Uma colônia de férias especial foi preparada pelo Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) para os pequenos aproveitarem momentos de lazer e brincadeiras, durante o recesso escolar, enquanto as famílias podem contar com a tranquilidade de uma programação segura e divertida. O Verão Animado, exclusivo para associados, acontece de 6 a 30 de janeiro, com atividades planejadas para crianças de diferentes idades.

As atividades acontecem em dois períodos, manhã (9h às 12h) e tarde (14h às 17h), com uma programação adaptada para diferentes faixas etárias. Às segundas e quartas-feiras, a programação é destinada às crianças de quatro a seis anos. Já às terças e quintas-feiras, as atividades são voltadas para crianças de sete a 12 anos.

Para participar, é necessário realizar a inscrição gratuitamente na secretaria do clube. Cada período tem limite de 50 crianças, e os responsáveis devem apresentar uma cópia do RG ou da certidão de nascimento da criança. Durante a colônia de férias, a garotada também deve levar seu próprio lanche.

De acordo com o diretor de Esportes do clube, Rodrigo Lazzuri, o objetivo é proporcionar um espaço de diversão e lazer para as crianças no período das férias: “O Verão Animado é uma oportunidade para as crianças se divertirem, interagirem com outras da mesma idade e aproveitarem ao máximo as férias em um ambiente seguro e cheio de atividades planejadas. Nossa equipe trabalha com carinho para proporcionar momentos inesquecíveis, enquanto as famílias podem contar com a tranquilidade de saber que seus pequenos estão bem cuidados”.

Mais informações sobre o Verão Animado podem ser obtidas pelo telefone 4728-5600.

O Verão Animado é para as crianças se divertirem e interagirem