Clube de Campo de Mogi prepara gincana especial do Dia das Mães

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) já iniciou as preparações para a comemoração do Dia das Mães. No dia 5 de maio, das 10h às 13h, o complexo de esportes e lazer mogiano promoverá a sua tradicional Gincana do Dia das Mães. Exclusivo para associados, o evento terá como tema “Família: a melhor equipe na competição”. A atividade ocorrerá no Campo Society “Maurício Machado de Mello” e está aberta a todos que exercem a maternidade em suas famílias.

A manhã será preenchida com uma série de atividades dinâmicas e desafiadoras, projetadas para promover a união familiar e o espírito de equipe. As famílias interessadas em participar da gincana já podem se inscrever diretamente na Secretaria do Clube até, 1º de maio.

No dia, participantes poderão desfrutar de guloseimas e ter a oportunidade de registrar o momento em um ponto para foto lembrança do evento.

Para a diretora social do CCMC, Karin Camargo, a atividade é uma oportunidade para as mães e suas famílias se reunirem, participarem de atividades divertidas e criarem memórias duradouras juntas:

“Acreditamos que eventos como este são fundamentais para fortalecer os laços familiares e promover um ambiente de amor, diversão e apoio mútuo. Estamos muito felizes em oferecer essa experiência aos nossos associados e esperamos que todos aproveitem ao máximo esse momento especial ao lado de quem mais amam”.

Mais informações sobre a Gincana do Dia das Mães podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.