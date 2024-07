Clínica Dr. Fabrício Neves oferece os melhores serviços para o seu sorriso

Desde cuidados com as crianças até os idosos, consultório preza pela humanização

Atuante há 20 anos como cirurgião dentista, o doutor Fabrício Neves atende em Mogi das Cruzes com o objetivo de levar mais felicidade e aumentar a autoestima dos seus pacientes.

Com uma trajetória profissional invejável, o especialista oferece prioridade ao prestar serviços odontológicos com confiança e segurança. “Nós sempre pensamos primeiro no paciente. Então, trazemos sempre o que já no mercado de mais moderno, para que ofereçamos segurança e um atendimento humanizado e individualizado”, conta o dentista.

A Clínica Dr. Fabrício Neves nasceu em 2001 com o intuito de utilizar a tecnologia e a inovação para o bem do sorriso de pessoa que entra no estabelecimento.

Hoje, o consultório trabalha com cirurgias guiadas, escaneamento intraoral, planejamento e diagnóstico digital e sedação inalatória. Contam com profissionais de diversas especialidades, dentre as quais: estética, implantodontia, ortodontia, cirurgias, endodontia, periodontia, odontopediatria e prótese. Proporcionando, ainda, atendimento em horários especiais até à noite e durante os finais de semana.

Como diferencial, Fabrício revela que atendem os seus pacientes de forma humanizada e personalizada. “Queremos que a visita ao dentista seja sempre uma experiência diferenciada, que faça com que o paciente se sinta bem cuidado”, comenta o proprietário da clínica. A qualidade e a garantia do serviço prestado pela equipe é um dos pontos que o consultório preza.

Atualmente, a Clínica Dr. Fabrício Neves não atende convênios, porém cuidam de todas as idades, desde crianças, com a odontopediatria, até os idosos.

Destaque

Rua Avenida São Paulo, 673, Vila Oliveira, Mogi das Cruzes

WhatsApp: (11) 94025-3749

Instagram: @dr.fabriciocostaneves

