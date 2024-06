Chácara Santo Ângelo recebe títulos de regularização

César de Souza será o próximo a receber

No domingo (23), a Prefeitura de Mogi das Cruzes entregou 94 títulos de regularização fundiária para moradores da Chácara Santo Ângelo. A ação faz parte do programa Mogi Meu Lar, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária. Durante o evento, o prefeito Caio Cunha também anunciou a realização de obras de infraestrutura urbana no bairro, em parceria com a iniciativa privada.

Os trabalhos compreendem a abertura das ruas no bairro e demarcação dos lotes, oferecendo mais qualidade de vida para a população, e serão realizados pela empresa Ibiaçu, que trabalhará com melhorias para o bairro, como intervenções de saneamento básico, construção de espaços públicos e arborização.

“Temos um compromisso de fazer o máximo de regularizações fundiárias possível. Isso é realizar sonhos, conferir mais dignidade para as pessoas que, enfim, podem dormir tranquilas sabendo que sua casa é oficialmente sua, de uma vez por todas”, destacou Caio Cunha.

Com o acontecimento desse domingo, foram entregues 251 títulos de regularização fundiária ao núcleo Chácara Santo Ângelo I. Em 2023, foi concluída a primeira fase de regularização da região, beneficiando 598 famílias, cuja regularização da área está sendo realizada por etapas.

Os títulos de regularização fundiária são documentos que fazem a transferência de propriedade aos ocupantes com todos os dados daquele imóvel e garantem às famílias a propriedade de suas moradias trazendo, assim dignidade, segurança jurídica e a inserção na cidade formal.

Com a conclusão da regularização na fase 1 e dos licenciamentos das obras de infraestrutura, serão iniciadas as demarcações das ruas e dos lotes, e, gradativamente, a implantação de sistema de esgotamento sanitário, fornecimento de água e extensão de rede de energia elétrica.

Também participaram da entrega dos 94 títulos de regularização fundiária para moradores da Chácara Santo Ângelo o secretário municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, Carlos Lothar, e os vereadores Marcos Furlan, Pedro Komura e Johnross Jones.

Para o secretária da pasta, Carlos Lothar, “em dezembro, foram entregues 150 títulos e, agora, foram mais esses. Esta entrega é significativa para a cidade”.

Ainda em junho, a Prefeitura deverá entregar 1.360 títulos de regularização fundiária a famílias do distrito de César de Souza. A data para o evento está sendo definida junto ao Governo do Estado, que também participa do processo.

A regularização fundiária desenvolvida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes é um dos pilares do Mogi Meu Lar, o maior programa habitacional já lançado pelo município. Desde o início da atual gestão, 5.021 regularizações de terrenos e moradias já foram realizadas.

Neste ano, já foram beneficiados moradores dos distritos de Jundiapeba e de Taiaçupeba.

Créditos: Warley Kenji/PMMC



Ao todo, 5.021 regularizações foram realizadas desde o início da gestão