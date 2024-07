César de Souza receberá 680 títulos de regularização

Entregas resultam do programa de regularização fundiária e serão realizadas no Centro de Arte, Esporte e Desenvolvimento (CAED)

A Secretaria Municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária de Mogi das Cruzes, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação e o programa Cidade Legal, vai promover, nesta sexta-feira (5), mais uma cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária. Serão distribuídos, ao todo, 680 títulos para moradores de dois blocos dos condomínios, em César de Souza, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

A entrega é mais uma etapa do programa de regularização fundiária, que é um dos pilares do Mogi Meu Lar. Ao todo, mais de cinco mil unidades habitacionais já foram regularizadas pela Prefeitura em diversos núcleos de Mogi das Cruzes e as entregas estão sendo feitas de forma gradativa.

“Sempre digo que cada título que entregamos simboliza não só um documento, mas sim uma história. A cada entrega, estamos transmitindo segurança, dignidade e tranquilidade. Parabenizo mais uma vez a equipe da Habitação, que tem à frente o secretário Carlos Lothar, por conduzir esse trabalho com muita seriedade e competência”, destaca o prefeito, Caio Cunha.

Os títulos de regularização fundiária são documentos que fazem a transferência de propriedade aos ocupantes com todos os dados daquele imóvel e garantem às famílias a propriedade de suas moradias, trazendo, assim, dignidade, segurança jurídica e a inserção na cidade formal.

Somente neste ano, já foram beneficiados pelas ações de regularização fundiária moradores dos distritos de Jundiapeba (99 títulos entregues em março), de Taiaçupeba (40 títulos entregues em abril) e também da Chácara Santo Ângelo, em Jundiapeba. Neste último, a entrega mais recente foi no final de junho, com 94 títulos pela fase 1 do processo lá realizado.

A entrega dos 680 títulos para moradores dos blocos H e I do CDHU de César de Souza será às 17 horas desta sexta-feira, no Centro de Arte, Esporte e Desenvolvimento (CAED), situado à Rua Edmund Gerke, no Jardim Bela Vista.

O Mogi Meu Lar é o maior programa habitacional já lançado pelo município. Ele reúne todas as ações da política habitacional da cidade.

