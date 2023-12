Cantor Chocolatte anuncia agenda com destaque para a Música “Olha o Peixe”

O renomado cantor Chocolatte está pronto para envolver o público com duas noites memoráveis de samba, destacando-se em sua agenda de shows. No dia 13 de dezembro, às 20h30, a Casa de Cultura Freguesia do Ó será o palco de uma apresentação vibrante. Em seguida, no dia 15 do mesmo mês, às 19h, o Salão Casa de Cultura Brasilândia recebe o artista para um espetáculo na área interna/externa.

Chocolatte não apenas conquista corações com sua voz marcante, mas também traz uma proposta única em seu mais recente projeto musical. O destaque fica para a música “Ancestrais”, uma ode à cultura africana e uma jornada emocionante pela história dos negros que chegaram ao Brasil. Com participação especial de Moacyr Luz, a canção explora não apenas as raízes do samba, mas também as religiões de matriz africana.

Agenda de Shows:

• 13/12 – 20h30: Casa de Cultura Freguesia do Ó

• 15/12 – 19h: Salão Casa de Cultura Brasilândia (Área Interna/Externa)

Para os apaixonados pelo samba, “Olha o peixe” está disponível em todas as plataformas digitais, incluindo YouTube (ouça abaixo):