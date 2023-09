Bom Prato de Jundiapeba celebra aniversário com cardápio especial nesta 3ª

Para celebrar seu primeiro aniversário, nesta terça-feira (26), o Bom Prato Mogi das Cruzes II, que fica em Jundiapeba, do lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, servirá um cardápio diferenciado: carne assada na manteiga de alho, batata salteada e salada de rúcula com tomate. De sobremesa, bolo de abacaxi com creme.

Desde a sua fundação, em 26 de setembro de 2022, a unidade já serviu 219 mil refeições para a população de Mogi das Cruzes. Diariamente, são servidas 1.100 refeições, sendo 300 cafés da manhã e 800 almoços. Há mais de 20 anos, o frequentador paga somente R$ 1,00 para almoçar ou jantar, e R$ 0,50 para tomar o café da manhã.