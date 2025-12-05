Bertioga Cidade Natal 2025 inicia programação com atrações gratuitas

A temporada de fim de ano começa oficialmente em Bertioga com o “Bertioga Cidade Natal 2025”, que inicia sua programação na sexta-feira (5), trazendo espetáculos gratuitos de música, dança, circo e economia criativa. As atividades seguem até o dia 20, sempre na Tenda de Eventos, no Espaço Cultural Praia e na Vila do Bem Boraceia.

A abertura ocorreu na sexta-feira, às 20h, com o espetáculo Jingle Jazz, apresentado pela Big Band do Oeste em parceria com o Sesc. No sábado (6), o público conferirá duas montagens de balé na Tenda de Eventos: às 16h, o espetáculo Sentimentos, com alunos das turmas infantis da Casa da Cultura; e às 20h, o espetáculo Meu Brasil Brasileiro, apresentado pelos alunos do Centro Cultural Chácaras.

A programação retorna na quarta-feira (10), com o Show de Variedades Circenses, protagonizado pelos alunos do curso de circo da prefeitura, com apresentações às 17h e 20h. No dia 12 (sexta-feira), às 20h, o público acompanha a Fanfarra Sertaneja – Orquestra FACMOL, de Pereira Barreto, que une elementos das fanfarras tradicionais à musicalidade caipira e sertaneja, em parceria com o Sesc.

A IV Feira de Economia Criativa e Solidária será realizada no dia 13, das 13h às 23h, na Tenda de Eventos, com atividades desenvolvidas em conjunto com o Sesc e o Governo do Estado. No dia 14, o balé retorna ao palco: às 16h, com o espetáculo Volta ao Mundo, apresentado pelos alunos da Vila do Bem Indaiá; e às 20h, com o espetáculo Túnel do Tempo, que reúne cerca de 250 bailarinos da Casa da Cultura a partir do 4º ano.

A música volta ao centro da programação no dia 17, às 20h, quando a Orquestra Municipal se apresenta no Espaço Cultural Praia, acompanhada por alunos convidados e pela cerimônia de formatura do curso de música. No dia 19, às 20h, a Vila do Bem Boraceia recebe o espetáculo Viva a Vida, apresentado pelos alunos da unidade.

Como presente especial ao público, todas as apresentações de balé terão abertura do Corpo de Baile Municipal, grupo de alto rendimento e competição, que apresentará trechos do repertório clássico Coppélia, obra marcante da Ópera Garnier.

Para encerrar a programação, a 7ª Parada de Natal tomará conta da orla no dia 20, a partir das 20h. O desfile, repleto de personagens, luzes, música e carros temáticos, terá início no Espaço Cultural Praia, na avenida Tomé de Souza, e seguirá até o Canal de Bertioga, na avenida Vicente de Carvalho, no Centro.

Crédito: Laura Vid

