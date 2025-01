Aulão de bike indoor acontece em Mogi das Cruzes

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) promoverá um aulão especial de bike indoor no sábado, 25 de janeiro, com cinco sessões: 15h, 16h, 17h, 18h e 19h. Exclusivo para sócios, o evento acontecerá na sala de spinning, localizada no piso superior da academia, recentemente revitalizada para oferecer mais conforto aos associados. As aulas, com duração de 45 minutos, serão conduzidas pelos professores Marcel, Angelo e Thiago.

A bike indoor, ou spinning, combina exercícios intensos com música e motivação, proporcionando benefícios, como fortalecimento muscular, melhora do condicionamento físico e alívio do estresse. O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destacou que: “Este aulão marca a primeira grande iniciativa da academia do clube em 2025, com o objetivo de envolver nossos associados em uma prática física divertida e desafiadora. Além de estimular a saúde e o bem-estar, buscamos fortalecer o espírito de comunidade e criar um ambiente de integração para todos. Este será um excelente começo de ano, e estamos animados com essa proposta”.

Os associados interessados devem se inscrever diretamente na academia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

Além do aulão de bike indoor, o CCMC já prepara a próxima grande atividade: a Maratona Indoor, marcada para o dia 15 de março. O evento contará com as categorias solo, trio e equipe.

O bike indoor será em cinco sessões, no CCMC