Atleta do Clube de Campo de Mogi é eleito melhor jogador do ano de futsal

Thiago Chaguri foi escolhido na categoria Futsal Formação Sub-16

O associado do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), Thiago Chaguri, integrante da turma de futsal sub-16 do complexo de esportes e lazer mogiano, recebeu o prêmio de melhor jogador do ano na categoria Futsal Formação Sub-16, durante a premiação “Melhores do Ano 2024” do Sindi Clubes. A eleição contou com votos via redes sociais e avaliações realizadas por treinadores de clubes associados.

Thiago é associado do Clube de Campo e treina desde o ano passado sob a orientação do técnico Washington “Cavera”. Durante esse período, o jovem demonstrou um talento notável, com destaque na competição estadual. O professor ressaltou o compromisso do atleta e sua evolução: “Thiago é um atleta dedicado, com grande potencial. Desde que começou a treinar conosco, demonstrou comprometimento, disciplina e paixão pelo esporte. É gratificante ver um jovem tão talentoso conquistar esse reconhecimento em apenas um ano de treino. Ele é uma inspiração para os colegas e prova de que com esforço e foco, grandes resultados são possíveis”.

As aulas de futsal no Clube de Campo seguem com atividades exclusivas para associados. Há vagas disponíveis para as categorias sub-6 (nascidos entre 2019 e 2012), sub-8 (nascidos em 2017 e 2018), sub-10 (nascidos em 2015 e 2016) e sub-13 (nascidos entre 2012 e 2014). Os treinos acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.

Thiago recebeu o prêmio de melhor jogador do ano