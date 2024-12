Agenda | Edição 1371

Na Pinacoteca

Até o fim de dezembro será possível conferir a exposição “Histórias de Mogi feita à Mão”, na Pinacoteca de Mogi das Cruzes. A mostra é um Projeto da Secult com a participação dos artesãos: Terezinha Sant’anna, Leonel Ciaccio Júnior, Yukie Yuahashi Nisiyama, Erika Bernadelli Vieira, Maria Aparecida (Lena) e Natália Toupitzen Specian. Nela, o artesanato local ganha destaque como uma expressão da criatividade da cidade, com peças feitas em madeira, saboaria, pano de prato, patchcolagem, biscuit, caixas em MDF e outras técnicas.

Quando: até 31 de dezembro, de quarta a sexta das 9 às 17 horas

Entrada Gratuita

Cursos de Teatro

O Núcleo Espaço Ousadia abre a partir desta semana as inscrições para os cursos de Teatro de 2025. Entre as opções estão “Introdução Teatral para Adolescentes”; “Teatro Livre para Adolescentes”; “Leitura Dramática para Melhor Idade”; “Formação em Teatro- Módulo Montagem”; “Rafaela Frederici, Alyce Luna, Thiago Cardoso e João Soares, a partir de fevereiro.

Mais Informações no 11 98162-9210 ou no Instagram do Núcleo Espaço Ousadia

Pop e Rock no Buxixo

Quem quiser curtir um final de semana com o que há de melhor do rock e da música pop, basta ir até o bar Buxixo, em Mogi das Cruzes. Nesta sexta-feira a banda Supra Sumo será a responsável pela trilha do último “sextou” do bar. Já no sábado o rock toma conta do espaço com a banda Mr. Legacy com um repertório especial para os fãs do rock and roll.

Data: 27/12 (sexta-feira) e 28/12 (sábado) a partir das 22 horas

Ingressos: R$27 a R$ 50,00

Oficina no Sesc

A criançada poderá trabalhar a criatividade na oficina “Faça seu Helicóptero com Materiais Reaproveitados”, que acontecerá neste fim de semana no Sesc Mogi. Na atividade elas serão incentivadas a refletir sobre o cuidado com a vida marinha por meio da construção de um helicóptero de plástico. Tanto as crianças como os familiares serão convidados à diversão enquanto aprendem a fazer um brinquedo que ajuda na preservação dos mares.

Data: 28 e 29/12 das 14 às 16 horas

Entrada gratuita com retirada de senha 30 minutos antes do início

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br , finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2024.