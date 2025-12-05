2ª Feira na Roça movimenta economia criativa neste domingo (7) em Mogi das Cruzes

Evento acontece na Cafeteria Afetiva Roça Chic, no Shangai, com artesanato, gastronomia, literatura e sarau

A Cafeteria Afetiva Roça Chic, localizada no bairro Shangai, em Mogi das Cruzes, recebe neste domingo (7), das 13h às 18h, a 2ª Feira na Roça, iniciativa dedicada à economia criativa. O público poderá encontrar artesanato, gastronomia e literatura produzidos por empreendedores do Alto Tietê.

Organizado pelo Instituto Léa Campos, o evento busca fortalecer o empreendedorismo social como forma de geração de renda e incentivo aos artistas e criadores que movimentam a economia local. A nova edição dá continuidade ao sucesso do primeiro encontro.

“A primeira edição foi aquela sensação boa de surpresa do público, ao encontrar um lugar charmoso cheio de arte e criatividade, além das delícias servidas na Roça. A proposta da feira é fomentar o empreendedor criativo, mas também proporcionar um domingo de encontro e alto astral”, afirma Rodrigo Fernandez, presidente do Instituto Léa Campos.

Entre as atrações, estará presente o Coletivo Diversos, grupo de escritores que já expõe suas obras na Roça Chic. A partir das 15h, os artistas promovem um sarau aberto ao público. A feira ainda contará com exposição e venda de produtos como macramê, crochê, enfeites, pinturas, sabonetes artesanais e geleias artesanais, entre outras criações de produtores locais.