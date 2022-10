Zé Ibarra faz show inédito em Mogi das Cruzes nesta quinta

De volta ao Brasil depois de um mês e meio na Europa viajando com Milton Nascimento e Bala Desejo, Zé Ibarra apresenta seu show solo pela primeira vez no SESC Mogi das Cruzes. Se no Bala Desejo Zé experimenta as possibilidades do desbunde e da atitude expansiva, e com Milton sua faceta como cantor e intérprete, nesse show ele pretende mostrar outras das suas facetas como músico, compositor e diretor musical.

Escrito e dirigido por ele próprio, o show tem como fio condutor o passeio pelo seu repertório antigo e inédito, mas se propõe também a abranger canções de vários artistas da nova cena nacional que representam um todo coeso e potente.

Acompanhado por músicos excepcionais como Alberto Continentino, Biel Basile e André Siqueira o show se pretende a algo livre, espontâneo e surpreendente. Algo que aconteça no agora e que justamente dai surja sua grande beleza, para os que estiverem no palco e para os que estiverem na plateia.

Dia 27/10, quinta, das 20h às 21h15

Tenda | Grátis