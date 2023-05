Wimpro é o adversário do Inter Mogi nas quartas do Paulista de futsal

As quartas-de-final da Copa Paulista de Futsal 2023 (Liga Paulista de Futsal), categoria Sub-20, começam para o Inter Mogi Futsal/Smel no próximo sábado (27/05), em Guarulhos, contra o time local, a Wimpro. O segundo jogo será em Mogi das Cruzes, dois dias depois, 29/05, às 19h30, no Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira (Professor Tuta). Para passar às semifinais, os mogianos jogam por três empates: no jogo 1, no dois e, em caso de dois empates, na prorrogação da segunda partida.

Primeiro colocado no Grupo A na primeira fase, com 11 pontos ganhos (três vitórias, dois empates, 20 gols pró e 14 contra, saldo de seis), o Inter Mogi Futsal /Smel conquistou o direito de entrar direto nas quartas-de-final da Copa LPF, sem precisar participar da chamada pré-quarta. Com a vantagem, a comissão técnica da equipe mogiana teve mais tempo para poder preparar a equipe para a nova fase, visto que sua última partida ocorreu dia 6.

Treinamento e expectativa

Com essa vantagem, enquanto aproveitaram a folga e treinavam, os mogianos ficaram na expectativa de quem seria o seu próximo adversário, com todas as atenções voltadas à disputa entre a Wimpro Guarulhos e Ourinhos, que se enfrentaram em play off, ida e volta. A equipe guarulhense conquistou as duas vitorias. No primeiro jogo, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos, a Wimpro venceu por 3 a 2. No segundo, em Ourinhos, nova vitória, agora por 4 a 1 e a classificação para enfrentar os mogianos.

Crédito: Gabriel Fernandes/Divulgação

Duelo tradicional

O confronto entre mogianos e guarulhenses já se tornou tradicional no futsal na região. Isso porque Inter Mogi e Wimpro fizeram duas finais em 2021: pela Copa Paulista em Barueri, vitória dos da Wimpro na prorrogação. Na Liga Paulista, competição do segundo semestre, em São Bernardo do Campo, o Inter bateu os guarulhenses por 1 a 0 e ficou com o titulo.

Outras equipes

Além do Inter Mogi e da Wimpro, disputam as quartas-de-final as equipes de Guararema, Francisco Morato, Botucatu, Bauru, Itapetininga e Assis. Das oito, quatro passam para as semifinais da Copa Paulista de Futsal 2023, que de acordo com a Liga Paulista da modalidade serão disputadas entre os dias 1 e 11 de junho.

Serviço

Copa LPF de Futsal

Primeiro jogo das quartas-de-final

Data: 27/05/2023

Horário: 16h

Jogo: Wimpro Guarulhos x Inter Mogi/Smel Futsal

Local: Ginásio Esportivo do Sindicato dos Metalúrgicos, Guarulhos

Entrada franca