Suzano avança em meta de equidade de gênero

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, segue avançando em sua agenda de Diversidade, Equidade e Inclusão. Em 2024, a companhia alcançou 27,3% de mulheres em cargos de liderança (gerência e superiores), aproximando-se da meta de atingir 30% até o final de 2025.

Esse avanço reflete a efetividade das ações estratégicas e programas internos que a empresa vem implementando para desenvolver e reter talentos femininos em todas as áreas. Em comparação com 2023, os resultados mostram uma evolução significativa: do total de admissões em posições de gerência e superiores neste ano, 40% foram mulheres — um crescimento expressivo frente aos 33% registrados no ano anterior. No caso das promoções para cargos de gerência funcional, o percentual subiu de 25% para 38%.

“A igualdade de gênero e a diversidade são valores essenciais para a Suzano, integrados aos nossos Direcionadores de Cultura. Em 2020, reafirmamos esse compromisso por meio das nossas metas de longo prazo, pois acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. Trabalhamos continuamente para ampliar a representatividade feminina, desde a atração de talentos até a formação de lideranças, com foco em capacitação, desenvolvimento e promoção interna”, afirma Raissa Cardoso, analista de Gente e Gestão.

Nos programas voltados à formação de novos profissionais, os resultados também são positivos: 64% das vagas de estágio em 2024 foram preenchidas por mulheres, além de 57% nos programas de Trainees e Jovens Executivos e 56% no programa Jovem Aprendiz.

Histórias como a de Jaqueline Palma, atual líder de Operações Logísticas, refletem o impacto transformador dessas iniciativas. Ela ingressou na empresa como estagiária em 2020, pouco antes da pandemia, e, mesmo iniciando no modelo remoto, conseguiu mostrar seu potencial e crescer rapidamente. “Acreditei no meu potencial. Fui curiosa, me dediquei e mostrei que, mesmo à distância, poderia fazer a diferença”, conta Jaqueline. “Tive a sorte de contar com líderes que me desafiaram a superar meus limites. Hoje, replico esse estímulo com minha equipe, porque o sucesso verdadeiro é aquele que conquistamos e compartilhamos.”

Para continuar progredindo rumo à meta de 30% de mulheres em cargos de liderança, a Suzano investe em ações contínuas com foco na atração, retenção e desenvolvimento de talentos femininos. Entre os destaques estão o Programa Cultivar, que capacita mulheres para atuar nas operações florestais com possibilidade de contratação ao final do processo, e o D+, voltado ao desenvolvimento acelerado de mulheres e pessoas negras para posições de liderança. Em 2024, mais de 200 pessoas participaram dessa jornada de formação, sendo 66% mulheres, por meio de mentorias, workshops e exposição a novas oportunidades internas.

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade 2024, a empresa está próxima de atingir sua meta de 30%