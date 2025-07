Festa de Sant’Ana 2025 será realizada de 11 a 27 de julho em Mogi das Cruzes

A cidade de Mogi das Cruzes se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa de Sant’Ana, que, em 2025, celebra os 414 anos da presença da Padroeira no município.

A festividade acontece entre os dias 11 e 27 de julho, com uma programação religiosa, cultural e social na Catedral de Sant’Ana, no Centro da cidade.

Considerada uma das mais antigas manifestações religiosas e culturais do Alto Tietê, a festa é organizada sob a coordenação do Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes e do Padre Marcelo de Oliveira. O evento deve reunir fiéis, famílias e visitantes em uma jornada marcada pela espiritualidade, convivência comunitária e valorização da identidade mogiana.

A edição de 2025 será realizada em sintonia com o Jubileu da Esperança, proclamado pelo Papa Francisco, com o tema “Peregrinos de Esperança”. Segundo o Monsenhor Dorival, a festa é uma oportunidade de reconexão com a fé e os valores que moldam a história da cidade. “A Festa de Sant’Ana é um reencontro com a nossa história e com aquilo que temos de mais precioso: a fé e a união do nosso povo”, afirma.

A programação completa do evento será divulgada nos próximos dias.

Evento celebra 414 anos de tradição, fé e história no coração da cidade