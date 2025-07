Instituições de apoio à pessoa com deficiência em Mogi receberão emendas parlamentares

Três importantes instituições de Mogi das Cruzes que atuam na área da inclusão serão beneficiadas com emendas parlamentares garantidas por articulação direta entre o vereador Johnny da Inclusão e o deputado federal Márcio Alvino. A ASETE, a TRADEF e a APAE receberão recursos que permitirão ampliar o atendimento e fortalecer a estrutura de trabalho com pessoas com deficiência.

Referência em reabilitação, atendimento educacional e terapêutico, esporte e inclusão social, as três entidades desempenham papel essencial na rede de apoio às pessoas com deficiência no município. Os valores das emendas e os detalhes sobre o plano de aplicação dos recursos serão divulgados em breve, conforme repasse oficial.

“Essas conquistas não são apenas do nosso mandato, mas de todos que acreditam em uma cidade mais acessível e humana. A ASETE, a TRADEF e a APAE são parte essencial da transformação que queremos em Mogi”, afirmou o vereador Johnny.

Com apenas seis meses de atuação na Câmara, Johnny da Inclusão tem buscado unir escuta ativa da base com ações concretas, garantindo entregas efetivas às instituições da cidade. Segundo ele, a parceria com o deputado Márcio Alvino fortalece essa missão, ao direcionar investimentos para onde já se desenvolve um trabalho sério e transformador.

O mandato segue comprometido com a promoção de políticas públicas que assegurem dignidade, respeito e acesso real às pessoas com deficiência, valorizando quem já faz a diferença na prática.

TRADEF é uma das instituições que receberá recurso destinado ao trabalho com pessoas com deficência