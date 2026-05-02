Molho Picante | Edição 1438

Eleições

Os cartórios eleitorais paulistas terão horário de atendimento ampliado entre o feriado de 1º de maio e o dia 6 para regularização de documentos, biometria e emissão do primeiro título para as Eleições de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) recomenda que os cidadãos consultem sua situação cadastral no portal do Autoatendimento antes de buscar o serviço presencial. A consulta pode ser feita utilizando o número do título, CPF ou nome completo.

Mobilização

A Prefeitura de Arujá sancionou a Lei Municipal 3809/2026, que institui 6 de dezembro como o Dia Municipal do Laço Branco, focado na mobilização masculina contra a violência à mulher. A iniciativa, proposta pelo vereador Leandro Larini, busca engajar o público masculino como aliado no combate ao feminicídio, que registrou alta de 4,7% no país em 2025. A data é um símbolo internacional de paz e compromisso ético dos homens com a causa.

Solenidade

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes outorga hoje (28), às 19h30, o título de “Honra ao Mérito” à Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes. A sessão solene, baseada no Decreto Legislativo 301/2026 por iniciativa dos vereadores Felipe Lintz e Bi Gêmeos, ocorre no plenário Dr. Luiz Beraldo de Miranda. A homenagem reconhece a trajetória e a contribuição cultural da instituição para o município.

Segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes prendeu no último domingo (26/04) um homem por roubo de caminhão ocorrido em Arujá e apreendeu cerca de 45 kg de entorpecentes na Vila Nova União. O suspeito do roubo foi detido na rodovia Quatinga–Barroso após tentativa de fuga com o veículo, que estava com placas adulteradas. Já as drogas, incluindo maconha, crack e cocaína, foram localizadas em um imóvel abandonado após patrulhamento da Romu na rua Dom Paulo Rolim Loureiro.

Mogi na TV

O mogiano Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, analisou o xadrez político para 2026 em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan. Na conversa, ele projetou o crescimento da bancada do partido no Congresso e opinou sobre o desempenho do governador Tarcísio de Freitas, apontando sua perspectiva coordenação política da gestão estadual. A íntegra da entrevista pode ser acessada em: https://www.youtube.com/watch?v=E2nve_De-Ds.