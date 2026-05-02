Molho Picante | Edição 1437

Recorde

Mogi das Cruzes foi destaque na geração de empregos em fevereiro de 2026, liderando o ranking do Alto Tietê e alcançando a 26ª posição no estado de São Paulo, com um saldo de 634 novas vagas. A prefeita Mara Bertaiolli e o vice Teo Cusatis destacam que o desempenho é fruto de ações municipais como qualificação profissional, infraestrutura e Mutirões de Emprego. A cidade também investe no estímulo à economia através do Banco do Povo Paulista, oferecendo microcrédito com juros baixos para empreendedores formais e informais.

Gripe

A Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) intensifica a campanha de vacinação contra a gripe. A imunização deve ser aplicada anualmente e é focada principalmente para os grupos prioritários para reduzir complicações e óbitos. As aplicações são feitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a campanha segue até 30 de maio.

Abastecimento

A Operação Gato Molhado, da Sabesp, intensificou o combate a fraudes e irregularidades no sistema de abastecimento em 2025. O número de flagrantes mais que dobrou em relação ao ano anterior, com um caso de furto de água detectado a cada seis minutos nos municípios operados. Graças a essa atuação, foram recuperados 3,5 bilhões de litros de água. Esse volume é suficiente para abastecer uma cidade como Guarulhos (cerca de 1,3 milhão de habitantes) por 30 dias. O furto de água é crime, sujeito a pena de até 8 anos de prisão.

Fiscalização

Os vereadores de Suzano votaram, nesta quarta-feira (22), um projeto de lei complementar que busca reforçar a fiscalização e a correção de irregularidades na ocupação de postes e equipamentos instalados no município. A proposta estabelece um prazo de até 15 dias para comunicações e correções, que pode ser reduzido para 24 horas em casos de risco iminente. O projeto também permite que a população informe situações de risco para análise e providências da concessionária.

Inscrições

O Governo de São Paulo está com inscrições abertas para o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), que oferece vagas de estágio remunerado para alunos do Ensino Médio Técnico em São Paulo. Ao todo, são 20 mil vagas para estudantes da rede pública começarem a trabalhar e ganharem experiência antes mesmo de concluírem o Ensino Médio. As inscrições são feitas online gratuitamente e vão até o dia 20 de julho. Saiba mais em https://www.agenciasp.sp.gov.br/nv6g