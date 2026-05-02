Laboratório Municipal de Mogi atinge 150 mil exames mensais com selo de qualidade Einstein

Unidade opera 24 horas por dia com agilidade nos resultados e monitoramento em tempo real

A Prefeitura de Mogi das Cruzes consolidou a marca de 150 mil exames laboratoriais realizados mensalmente no Laboratório Municipal de Exames Diagnósticos. Localizada no Parque Monte Líbano, a unidade opera 24 horas por dia e conta com a gestão de qualidade do Albert Einstein Medicina Diagnóstica. A parceria visa garantir precisão e tecnologia avançada para a demanda das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e postos de saúde da rede municipal.

Para acompanhar o crescimento da demanda, o município ampliou a capacidade de atendimento, que inicialmente era de 100 mil procedimentos mensais. Segundo o vice-prefeito Téo Cusatis, que participou da inauguração do laboratório em 2014, a estrutura foi um passo decisivo para facilitar o acesso da população a exames fundamentais com a confiabilidade de uma instituição de referência nacional.

A prefeita Mara Bertaiolli destaca que mudanças recentes no fluxo de atendimento permitem que as equipes de enfermagem acompanhem o status dos exames em tempo real por meio de painéis digitais. Essa agilidade no monitoramento, desde a coleta até o laudo final, otimiza o retorno dos pacientes aos consultórios médicos, reduzindo o tempo de espera nas unidades de urgência e emergência.

Além da eficiência operacional, o serviço oferece comodidade aos usuários através da entrega digital de resultados. A secretária de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, explica que os pacientes recebem login e senha para acesso via internet imediatamente após o procedimento. Para garantir a inclusão, a entrega presencial do resultado impresso continua disponível na unidade para quem preferir ou tiver dificuldades de acesso à rede.