Mogi inaugura Espaço Acolher para suporte integral a mulheres em tratamento oncológico

O espaço oferece apoio emocional, fisioterapia e ações de autoestima para pacientes e familiares

A prefeita Mara Bertaiolli e a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis, inauguraram na manhã desta sexta-feira (17) o Espaço Acolher. Localizado no Complexo da UNICAFISIO, no bairro do Rodeio, o novo equipamento é voltado ao cuidado integral de mulheres em tratamento oncológico e no pós-tratamento, unindo suporte físico, emocional e social para garantir dignidade às pacientes.

O centro foi concebido para oferecer um atendimento humanizado que vai além do cuidado clínico tradicional. A estrutura disponibiliza fisioterapia especializada, acompanhamento psicológico, orientação e atividades voltadas ao fortalecimento da autoestima. “O Espaço Acolher representa um novo olhar sobre o cuidado, um local para acolher histórias e devolver esperança às mulheres mogianas”, destacou a prefeita Mara Bertaiolli durante a cerimônia.

A iniciativa é resultado de uma atuação conjunta entre as secretarias de Saúde e Bem-Estar, da Mulher e de Assistência Social. Enquanto a Saúde coordena o suporte técnico e clínico, a Secretaria da Mulher foca em ações de empoderamento e a Assistência Social no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto conta ainda com o apoio da empresa Niterra do Brasil, que doou mobiliário e equipamentos essenciais, como itens de maquiagem e secadores para as oficinas de beleza.

Além do atendimento direto às pacientes, o Espaço Acolher promoverá rodas de conversa com psicólogos voluntários e grupos terapêuticos estendidos aos cuidadores e familiares. Segundo a presidente do Fundo Social, Maira Cusatis, o objetivo é reconstruir vidas em todas as fases do tratamento. Informações sobre os serviços e encaminhamentos podem ser obtidas pelo telefone 4798-6365.