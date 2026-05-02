Jovem talento: Mariana Kawato leva disciplina do esporte à passarela do Miss Akimatsuri

Unindo a paixão pelo esporte às suas raízes nipônicas, Mariana Sayuri Achui Kawato, de 16 anos, conquistou o título de 3ª Princesa no Miss Akimatsuri 2026. O evento, realizado pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes nos últimos dois fins de semana, é referência nacional em gastronomia e artes. No concurso de Miss, a avaliação foi além da estética, focando em critérios como comunicação, postura e o envolvimento da candidata com a tradição japonesa. Para Mariana, a segurança demonstrada perante os jurados foi lapidada em sua rotina no centro de lazer mogiano.

Frequentadora do Clube de Campo desde a infância, Mariana intensificou sua relação com as atividades esportivas em 2025, ao ingressar nas equipes de vôlei e jiu-jitsu. “O esporte influencia minha vida de forma muito positiva. Aprendi que a evolução exige disciplina, constância e esforço diário. Mesmo com os desafios, entendi que os obstáculos são oportunidades de aprendizado”, afirma a jovem.

A experiência coletiva também foi um diferencial. Mariana ressalta que a união percebida nos treinos de vôlei e o respeito mútuo presente no tatame do jiu-jitsu foram essenciais para sua maturidade pessoal. Segundo ela, a preparação para o concurso ocorreu de forma paralela aos treinos, utilizando a organização e a resiliência do esporte como base de apoio para o desenvolvimento de sua postura e autoconfiança.

Para o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, o sucesso de Mariana no Akimatsuri reforça o papel do clube na formação integral dos seus associados. “O acesso à prática esportiva impacta diferentes dimensões da vida dos nossos sócios. No caso da Mariana, vemos como a rotina de treinos e a convivência em equipe contribuem para a construção de uma segurança que a acompanhará em seus próximos passos, inclusive fora do ambiente esportivo”, destacou.

Redação Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.