Torneio Libertadores de Futsal e Clube de Campo de Mogi: partidas intensas aos finais de semana

Jogos continuam neste fim de semana; time do Sub-8 celebra conquista da Copa Vila Santista de Futsal

Um dos principais torneios esportivos da América do Sul chegou como inspiração ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) com a promessa de partidas intensas e disputadas. Começou o Torneio Libertadores de Futsal do CCMC, com categoria única de atletas a partir dos 17 anos. E a primeira rodada, no último fim de semana, já mostrou o nível de competitividade do torneio: o Universitario venceu o 17 de Agosto por 7 a 3, o Joinville Esporte Clube superou o Fantasmas por 5 a 3 e o Halley Divino Niño levou a melhor sobre o Magnus por 4 a 1.

Os jogos continuam no sábado (12), com os duelos entre Fantasmas e 17 de Agosto, às 15h; Magnus e Joinville Esporte Clube, às 16h; e Halley Divino Niño contra Universitario, às 17h. As semifinais serão disputadas no dia 16 de agosto, com a grande final agendada para o dia 23.

O diretor de Esportes do Clube, Rodrigo Lazzuri, destacou a importância da competição no calendário esportivo do complexo de esportes e lazer mogiano:

“O torneio já era muito aguardado antes da estreia, porque movimenta não apenas os jogadores, mas também as torcidas e as famílias. Sabemos do apreço que nossos associados têm pelo esporte e esperamos ver o futsal crescer ainda mais dentro do Clube, com jogos de alto nível técnico e grande integração entre os participantes”.

Campeões

Também no fim de semana, a equipe sub-8 do Clube de Campo conquistou a Copa Vila Santista de Futsal com vitória por 3 a 0 na final contra o Aruã, com gols de Mateo e Arthur Marins. Arthur foi o artilheiro da competição, e o goleiro Alberto Dias recebeu o prêmio de goleiro menos vazado.