📰 Veja os destaques da semana na edição 1398 do jornal ‘A Semana’:



Mogi tem saldo positivo com novos empregos

A cidade teve um desempenho de destaque na geração de empregos no mês de maio, com a marca de 461 vagas.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Geralda Santos

A educadora física e treinadora de sucesso do vôlei adaptado de Mogi, Geralda Aparecida dos Santos, revela a sua história pessoal e a trajetória dentro das quadras.

Saúde Itinerante chega a sua sétima ação no Fazenda Aya

Equipes do projeto já realizaram mais de 1,8 mil atendimentos no local

A Prefeitura Municipal de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) desenvolvem o projeto “Saúde Itinerante”, que está em sua sétima ação no bairro Fazenda Aya. O objetivo da volta ao local foi dar continuidade aos 1.833 atendimentos já realizados à população neste ano. Entre os serviços estão consultas médicas e avaliações odontológicas.

Câmara de Suzano chega a mais de mil proposituras no primeiro semestre

Entre janeiro e junho de 2025, vereadores protocolaram indicações e requerimentos que abordam políticas públicas para saúde, segurança e eventos

Festa de Sant’Ana será realizada entre 11 e 27 de julho, em Mogi das Cruzes

A Festa de Sant’Ana 2025 acontecerá em julho, com uma série de celebrações religiosas e atividades sociais organizadas pela Diocese e pela Catedral Diocesana. Este ano, o tema será “Com Sant’Ana, Peregrinos de Esperança”, em comunhão com o Jubileu de 2025. A programação começa no dia 12, a partir das 18 horas.

Grupo Inove é sinônimo de competência

Com mais de uma década no mercado, o Grupo Inove atua em todo o país, com sede em Mogi das Cruzes e filiais em Guararema e Salesópolis, oferecendo todos os serviços que uma empresa precisa para crescer com segurança e inteligência.

Geração de emprego: Itaquá desponta

Itaquaquecetuba ficou entre as 30 cidades que mais geraram empregos com carteira assinada em São Paulo no último ano, conquistando a 29ª posição no ranking estadual, entre 645 cidades paulistas.