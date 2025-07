Automóvel chega à instituição com recurso do deputado Marcos Damasio

Entidade atende crianças desde o berçário até o Infantil III

Com o apoio do deputado estadual Marcos Damasio, o Lar da Criança Santa Rita de Cássia I, instituição de educação infantil localizada no bairro Parque Santana, em Mogi das Cruzes, conquistou um importante reforço para sua estrutura: um veículo utilitário que facilitará o transporte de insumos e a locomoção da equipe. O recurso, no valor de R$80 mil, foi destinado por meio de emenda parlamentar apresentada pelo deputado em 2022. O parlamentar fez uma visita à instituição, na sexta-feira (27/6).

A unidade atende atualmente cerca de cem crianças em período integral. Considerando as três unidades vinculadas ao projeto, o impacto social é ainda maior: são mais de 500 crianças atendidas.

O Lar da Criança Santa Rita de Cássia I foi fundado em 2012 com o propósito de apoiar famílias de baixa renda que não tinham onde deixar seus filhos enquanto trabalhavam. Desde dezembro de 2018, quem está à frente da instituição é o presidente Arlindo Antônio dos Santos. Atualmente, a creche possui cinco salas e atende turmas do Berçário ao Infantil III, com um olhar atento ao desenvolvimento integral da criança.

Com o novo veículo, a instituição ganha autonomia, agilidade e melhores condições de trabalho para sua equipe. O presidente da creche, Arlindo Antônio dos Santos, agradeceu ao deputado. “São 80 mil reais e com essa emenda foi possível comprar um carro utilitário, que tem uma representatividade muito grande, não só simbólica, como eficaz. Além dessa unidade, nós temos mais duas, ao todo são 500 crianças, que dependem do transporte dos alimentos que são comprados diariamente e que até então nós não tínhamos essa possibilidade. Nós contávamos com o frete, pagávamos, ou então o dirigente usava o seu carro próprio. Então, é indescritível o benefício que esse carro está trazendo para a gente. Nós só temos a agradecer ao deputado pela sensibilidade de ter conseguido essa emenda e a entidade Lar da Criança só tem a agradecer”, disse.

O deputado estadual Marcos Damasio destacou a importância de investir em projetos que atendem diretamente às famílias: “Nosso mandato tem como prioridade apoiar iniciativas que impactam a vida das pessoas. Sabemos o quanto o trabalho do Lar da Criança é essencial para centenas de famílias de Mogi das Cruzes, e garantir essa estrutura de mobilidade é assegurar que a instituição continue prestando um serviço de qualidade. Fico feliz em contribuir com esse avanço”.

