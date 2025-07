Patteo Urupema Shopping terá “Como Treinar Seu Dragão” no CineMaterna

Sessão adaptada para proporcionar mais conforto às famílias acontece na terça-feira (8)

A sessão do CineMaterna deste mês no Patteo Urupema Shopping traz mais um sucesso de público: o filme Como Treinar Seu Dragão, atração na terça-feira (8). A exibição, em sala do Cinemark adaptada para proporcionar mais conforto e acolhimento às famílias com bebês, terá início às 14h10. O cinema fica no Piso 6 do shopping.

As dez primeiras mães com bebês de até 18 meses que chegarem para assistir ao filme ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável; bebês participam gratuitamente. Para retirar o ingresso, a dica é chegar 30 minutos antes da sessão. Esgotadas as entradas gratuitas, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.

O CineMaterna oferece sessões adaptadas com recursos que proporcionam mais conforto e acolhimento às famílias. As salas de cinema contam com trocadores, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; ar-condicionado mais ameno durante a exibição do filme, assim como som mais baixo; ambiente levemente iluminado para que as famílias circulem em segurança; e tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham na primeira fila. Outro diferencial é a presença de voluntárias, que organizam a sessão, recebem e auxiliam as famílias com carinho.

O CineMaterna acontece uma vez por mês no Urupema. Os filmes de cada sessão são escolhidos pelo público por votação em enquete no site do CineMaterna. Para votar e receber a programação via e-mail, basta fazer cadastro na plataforma online (link https://cinematerna.org.br/cadastro).

Como Treinar Seu Dragão

O filme do CineMaterna deste mês traz muita ação e aventura. Na ilha de Berk, um garoto viking chamado Soluço desafia a tradição ao fazer amizade com o dragão Banguela. No entanto, quando uma ameaça surge, a amizade de Soluço com Banguela se torna a chave para forjar um novo futuro.

Sobre o CineMaterna

A Associação CineMaterna é uma iniciativa sem fins lucrativos. Nasceu na cidade de São Paulo, em agosto de 2008, idealizada por mães que buscavam atender a uma necessidade pessoal. O resultado foi um programa dedicado especialmente às famílias com bebês de até 18 meses. Atualmente, a organização atua em 47 cidades Brasil afora. Em 15 anos de história, mais de 239 mil famílias participaram de mais de 10 mil sessões, proporcionando momentos únicos de entretenimento e acolhimento.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

