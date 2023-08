Wilson Pedroso comanda o podcast Política Real e entrevista grandes lideranças do país

O consultor eleitoral Wilson Pedroso lançou, neste ano de 2023, seu mais novo projeto: o Política Real Podcast. Com uma bagagem de mais de 30 anos de experiência em campanhas e na gestão pública, ele tem recebido em sua bancada algumas das principais personalidades da política nacional. Wilson Pedroso conduz as entrevistas de forma leve, abrindo espaço para que os convidados falem sobre os bastidores de suas vidas e coloquem seus pontos de vista sobre os grandes temas de interesse da sociedade.

“O Política Real Podcast é um projeto pessoal, construído com muito cuidado, que chega para coroar a trajetória profissional que construí até aqui. É um prazer receber grandes mentes da política brasileira para tratar o assunto com equilíbrio e inteligência. O Política Real é voltado para o público que quer saber mais sobre o cenário político, para além das discussões rasas da polarização que temos assistido no país”, destaca Wilson Pedroso.

O Política Real Podcast está disponível no Youtube e Spotify, com novos episódios veiculados sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Ontem, dia 10, foi veiculada a entrevista com o ex-deputado federal e ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy. No total, já são 12 programas, sendo que também já passaram pela bancada nomes como o ex-presidente Michel Temer, o ex-governador de São Paulo, João Doria, e o prefeito de capital paulista, Ricardo Nunes.

Wilson Pedroso também tem recebido no Política Real pessoas com histórias impactantes que se destacam como lideranças em seus respectivos setores. Estes são o caso, por exemplo, do empresário Geraldo Rufino e do ex-presidente da torcida organizada Mancha Verde, Paulo Serdan. “A política, na essência, vai muito além das questões eleitorais. Todos nós vivenciamos a política diariamente e por isso tenho convidado também personalidades da sociedade civil para as entrevistas”, destacou Pedroso.

Polêmicas

Em alguns dos momentos mais polêmicos do Política Real Podcast, o ex-presidente Michel Temer rebateu acusações do presidente Lula que o chamou de “golpista” durante viagem ao Uruguai. “De lá, ele [Lula] disse: ‘é, porque o golpista’ e até nomeou, deu meu nome. Eu aí, disse: ‘bom, não vou deixar passar’. Ele até disse que eu destruí tudo que o PT fizera. Aí eu lancei uma nota dizendo que, de fato, o presidente tem razão”, disse Temer. “Eu destruí tudo que o PT fez. Por exemplo, destruí um PIB negativo de 5% e construí um PIB positivo de 1,8%. Destruí uma inflação de 10% para 2,75%, destruí um juro da taxa Selic de 14,25% para 6,5%. Destruí muitas coisas, destruí aquela coisa das estatais, fiz reformas trabalhista e do teto de gastos. De fato, destruímos muita coisa que o PT fez, mas no sentido positivo”, completou o ex-presidente durante a conversa com Wilson Pedroso.

Entre as declarações de maior impacto registradas nos episódios do Política Real Podcast estão também as falas do ex-presidente da Mancha Verde, Paulo Serdan, que fez críticas direcionadas à presidência do Palmeiras. “Infelizmente, depois que ela [Leila Pereira] assumiu, começou a mostrar uma face para a gente, que não tinha mostrado antes. Até tinha mostrado, mas não da forma como está agindo com a gente no sentido de autoritarismo. Ela está se colocando de uma forma que: a caneta é minha e eu que mando porque o dinheiro é meu’, disparou Serdan.

Quadros

Além da entrevista geral sobre os bastidores e curiosidades da vida e carreira dos entrevistados, o Política Real Podcast conta ainda com dois quadros fixos. No “Histórias de Campanha”, os convidados relembram momentos marcantes de disputas eleitorais. Já no quadro “Ponto de Vista”, Wilson Pedroso busca a opinião dos entrevistados sobre os temas mais relevantes em discussão no país.

Sobre Wilson Pedroso

Wilson Pedroso é consultor eleitoral com mais de 30 anos de experiência em campanhas políticas e na gestão pública. Coordenou importantes campanhas políticas como as de João Doria, Bruno Covas e Rodrigo Garcia, e por meio de suas consultorias já orientou inúmeros políticos de várias regiões do país no desenvolvimento estratégico de suas campanhas. Além disso, comandou a Secretaria Particular do Estado de São Paulo entre os anos de 2019 e 2022 e foi prefeito regional da região de Sapopemba e Vila Prudente na capital, entre outros cargos que ocupou na administração pública. Nascido em São Paulo (SP), Wilson Pedroso é formado em Direito com dois MBAs nas áreas de Gestão e Marketing.