Fique Sabendo | Edição 1398

… que no dia 3, Márcia Siqueira reuniu amigos, parceiros e imprensa, no coquetel de lançamento do novo portal da Revista opinião. Sucesso, amiga.

… que o Proveaprove Marmitaria, chegou no D’avó Hiper, na Praça de Alimentação, com uma supermarmita recheada de qualidade e preço justo. Por R$ 10, você garante o seu almoço.

… que no dia 13, às 11h30, começa o Arraiá do Lar Escola, no salão de festas do Rotary Club de Mogi das Cruzes, com muita comida típica, doces, danças, alegria e entrada gratuita.

… que Thales Talarico já abriu a venda para os convites da quarta edição da sua luxuosa e esperada festa The Red Carpet, marcada para o dia 24 de outubro.