UMC abre inscrições para pós-graduação Stricto Sensu com foco em saúde e biotecnologia

Universidade está com inscrições para programas de Mestrado e Doutorado

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) está com inscrições abertas para seus programas de pós-graduação Stricto Sensu, destacando cursos voltados à área da saúde, que oferecem oportunidades avançadas de especialização e pesquisa científica. Entre os destaques estão os programas de Mestrado em Biotecnologia, Engenharia Biomédica e Ciência e Tecnologia em Saúde, que reúnem conhecimentos essenciais para profissionais que desejam atuar em setores inovadores da saúde pública e privada.

Os cursos de saúde da UMC são reconhecidos pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), assegurando qualidade acadêmica e corpo docente altamente qualificado. As linhas de pesquisa contemplam temas atuais, como desenvolvimento de novas tecnologias para diagnósticos e tratamentos, políticas de saúde e aplicações biomédicas, preparando os alunos para enfrentar os desafios da medicina moderna e da biotecnologia.

As inscrições para os programas de Mestrado estão abertas até 8 de agosto de 2025, com vagas também para o Doutorado em Políticas Públicas e Biotecnologia, que recebe inscrições até 12 de dezembro de 2025. O doutorado oferece uma formação multidisciplinar para profissionais que buscam atuar na formulação e avaliação de políticas públicas com impacto na área da saúde e no desenvolvimento tecnológico.

Os interessados podem acessar os editais completos, com informações sobre critérios de seleção, documentos necessários e orientadores disponíveis, no site oficial da UMC: www.umc.br/stricto-sensu. Para dúvidas específicas, os contatos são: posgraduacao@umc.br para os mestrados e polpublicas@umc.br para o doutorado.

Com esses programas, a UMC reforça seu compromisso com a formação de profissionais qualificados e a produção de conhecimento que contribua para o avanço científico e social, especialmente na área da saúde, tão fundamental para o bem-estar da população.

Interessados devem obter informações pelo site da UMC