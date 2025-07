Mogi das Cruzes se destaca em ranking paulista com aumento na geração de empregos

Cidade teve saldo positivo e ficou em 21º lugar no ranking estadual



Mogi das Cruzes teve um desempenho positivo na geração de empregos no mês de maio, com saldo de 461 vagas formais. O número colocou o município na 21ª colocação entre as cidades paulistas no ranking estadual divulgado na quinta-feira (3), com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, analisados pela Fundação Seade.

O resultado foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços, que teve saldo de 421 vagas, e comércio, com 227 vagas.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2025, Mogi das Cruzes ocupa a 43ª posição no ranking estadual, com 1.281 vagas formais criadas. Já na análise dos últimos 12 meses, a cidade aparece em 19º lugar, com um saldo de 3.230 vagas.

“A geração de empregos mostra que a economia de Mogi das Cruzes está crescendo e que a cidade está se desenvolvendo”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli. “A Prefeitura tem um papel fundamental nesse resultado, pois contribui em ações como a qualificação profissional, a infraestrutura e a mobilidade urbana, entre outros fatores, que atraem empresas, dão condições para quem deseja empreender e auxiliam em processos de expansão de investimento, resultando na abertura de novos postos de trabalho”, completou.

Segundo ela, este investimento se reflete diretamente na vida das pessoas. “Ter um emprego representa mais tranquilidade para as famílias, mais dignidade e qualidade de vida para a população”, concluiu.

Em todo o país, foram criadas 148.992 vagas de trabalho no mês de maio. Do total, 74.536 estão na Região Sudeste e 33.313 no Estado de São Paulo.

Pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho podem acessar as vagas disponíveis pelo site mogiconectaemprego.mogidascruzes.sp.gov.br. Também há atendimento pelos telefones: 4798-6394 (Centro), 4699-1900 (Terminal Estudantes) e 4798-6315 (CIC Jundiapeba), além do contato de WhatsApp (11) 97422-4273.



