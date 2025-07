“Em Evidência”, com Geralda Santos

Geralda Santos | Educadora Física

Com espírito competitivo, a educadora física Geralda Aparecida dos Santos, 61, se destaca como técnica de vôlei adaptado. À frente de um time feminino, colhe resultados expressivos: em junho, foi vice-campeã estadual na categoria 60+ do Grand Prix e venceu os Jogos da Melhor Idade (JOMI), garantindo vaga na próxima fase, em setembro. Sua equipe está invicta no campeonato Polo 6 da CBVA – Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado para o título, em outubro. Nasceu em Mogi, no posto policial de Jundiapeba, a caminho da maternidade em São Paulo, e cresceu no bairro Casa Grande, em Biritiba Mirim. Lembra quando, aos cinco anos, levava sua boneca para passear de carrinho. Apaixonada por esporte, sempre se destacou em vôlei e atletismo, e conquistou uma medalha de prata no arremesso de peso, em 2025. Ingressou na faculdade aos 50 anos e, em 2017, formou-se em Educação Física na Faculdade Clube Náutico Mogiano. No esporte adaptado, mostra que talento, preparo e amor são os ingredientes que mantêm sua equipe no caminho da vitória.

Aos 16 anos, começou a trabalhar na RHOM, como operadora de máquina. Foi convidada a ser estoquista na Gyotoku para jogar vôlei pela indústria, depois também foi encarregada em uma oficina de costura. Em 1999, descobriu o vôlei adaptado no antigo Clube Campestre e começou a treinar as equipes masculina e feminina, como voluntária, até 2004. Em Ferraz de Vasconcelos, treinou atletas femininas, que tinham como integrantes mulheres de Santa Isabel. Com isso, seu time foi apelidado de Ferrabel, onde ganhou o primeiro título. Seu talento como técnica a levou a treinar equipes e levar prêmios para Mogi, Itaquá, Santa Isabel, Cubatão, Suzano e Salesópolis. Em 2023, ao completar 60 anos, fez questão de representar sua cidade, Mogi, como jogadora e técnica, onde está até hoje, e à noite é secretária no time de futebol Benfica. Gê mora no Parque Santana, é casada há 35 anos com Jair e tem duas filhas, Patrícia, 44, casada com Davi e mãe de Ranielly, 18; Graziella, 34, e dos filhos do coração, Wendell, 18, e Wesley, 17. Escorpiana, apesar de impaciente, sua qualidade é terminar tudo o que começa. Na TV, gosta de assistir todas as modalidades de esportes e Dorama, porém indica a série turca “Será Isso o Amor” e o filme “Uma Linda Mulher”, com Julia Roberts. Seu estilo é esportivo, sua cor é o vermelho e seu perfume é Egeu de O Boticário. Das viagens, destaca Itajaí-SC. “Apreciei as praias, a arquitetura e a organização da cidade”, comenta. Seu sonho de consumo é uma casa na praia, de preferência em Bertioga, e seu projeto é trocar seu carro Spin por um Creta. Católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, costuma se benzer e beijar a santinha antes de entrar na quadra. Filha dos saudosos Antonia Catarina e Álvaro Napoleão dos Santos, aprendeu que só devemos começar algo se for para ir até o final. Sua frase: “Não desista sem ao menos tentar.”