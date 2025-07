On Business | Edição 1398

Amor que vem: no dia 1º, minha neta, Luiza de Almeida Ruiz, retornou do seu intercâmbio, pelo Rotary, de 11 meses no México. Na foto, ela se despede, no aeroporto de Tamaulipas, da querida família Medina, a quem agradecemos muito pelo cuidado e amor com a nossa Lulu!

E amor que vai: no dia 8, foi a vez de Peter Höppner deixar o Brasil e retornar para a sua família na Alemanha, após 10 meses do seu intercâmbio, na casa da minha filha Muriel. Meu netinho alemão desembarcou em Berlim, para a alegria dos pais e do irmão e já deixou saudades entre nós!