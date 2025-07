Suzano reforça ações de prevenção e combate a incêndios

Com a chegada do período de estiagem, que se estende até setembro, a indústria Suzano intensifica suas ações de prevenção e combate a incêndios florestais nas áreas de plantio distribuídas pelo país. A temporada seca representa um momento de maior vulnerabilidade para as florestas devido à baixa umidade do ar, vegetação ressecada e temperaturas elevadas, fatores que aumentam significativamente o risco de queimadas. Em 2024, a empresa registrou uma redução de 61% no número de ocorrências em suas áreas de plantio em todo o Brasil, reflexo de uma atuação integrada que envolve tecnologia avançada, equipes especializadas e mobilização das comunidades locais.

“Nossas ações de prevenção e combate a incêndios são desenhadas para enfrentar os desafios ambientais com eficiência e responsabilidade. Investimos continuamente em inovação, capacitação de equipes e diálogo com as comunidades vizinhas, fortalecendo uma abordagem integrada que protege o meio ambiente, reduz impactos socioambientais e garante a segurança das pessoas e dos territórios. Assim fortalecemos nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore e nossos compromissos de conservar a biodiversidade e promover o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades ao nosso redor”, afirma Luiz Ribeiro Bueno, gerente de Inteligência Patrimonial da Suzano.

A estiagem eleva drasticamente o risco de incêndios florestais. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) revelam que, entre junho e setembro, ocorrem a maioria das queimadas no País, sobretudo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em 2023, por exemplo, o Brasil registrou mais de 140 mil focos de calor nesses quatro meses.

No estado de São Paulo, entre os principais recursos utilizados pela Suzano estão os Sistemas de Monitoramento Avançados, que operam por meio de 20 torres equipadas com câmeras de alta resolução e inteligência artificial, capazes de identificar fumaça automaticamente. Com energia solar, alcance de 15 km e cobertura de 360°, essas torres transmitem imagens 24 horas por dia para uma Central de Monitoramento, garantindo vigilância contínua e tempo médio de resposta de 30 minutos.

A frota de veículos da Brigada de Incêndios foi modernizada com internet satelital, o que garante conectividade em tempo real mesmo em regiões remotas. Além disso, a Suzano utiliza modelagem matemática e dados de satélite para antecipar cenários de risco e direcionar as equipes com mais precisão. Esses recursos têm como objetivo não apenas proteger as áreas florestais da empresa, mas também minimizar os impactos em Áreas de Preservação Permanente (APPs), unidades de conservação e territórios vizinhos.

Além das ferramentas tecnológicas, a Suzano mantém iniciativas voltadas à prevenção com o envolvimento direto das comunidades. O programa “Guardiões da Floresta”, iniciado em 2023, atua em escolas e áreas rurais com ações de conscientização e orientação sobre os riscos de incêndios. Em 2024, o projeto alcançou 15 escolas, envolveu mais de 1.100 estudantes e realizou cerca de 13 mil interações com moradores. A empresa também disponibiliza canais diretos para denúncias e informações, com atendimento gratuito pelo número 0800 203 0000, disponível por telefone e WhatsApp 24 horas por dia.

Com a previsão de um período de seca mais intenso, a Suzano orienta a população a não fazer o uso de fogo em áreas de vegetação, não descartar bitucas de cigarro ou lixo em áreas rurais e acionar os canais oficiais ao identificar qualquer sinal de fumaça. A atuação preventiva é apontada pela empresa como a medida mais eficaz para reduzir riscos e proteger vidas, propriedades e o meio ambiente.

