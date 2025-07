Grupo Inove oferece soluções para empresas crescerem com segurança e inteligência

Grupo reúne especialistas em direito, contabilidade, seguros e gestão

O Grupo Inove é um exemplo de como a união de experiências e propósitos pode gerar soluções completas e transformadoras para o mundo dos negócios. Fundado em 2010, o grupo, composto pelos sócios André Saraiva Alves, Daiane Teixeira, Bruno Moralles e Eduardo Laranjeira, decidiu juntar suas especialidades para oferecer, em um só lugar, tudo o que uma empresa precisa para crescer com segurança e inteligência.

Com 15 anos de atuação em todo território nacional, com sede em Mogi das Cruzes e filiais em Guararema e Salesópolis, o Grupo Inove tem como missão facilitar a vida dos empresários. Para isso, atua de forma integrada por meio de quatro frentes: Alves & Laranjeira Advocacia, Evolue Contábil (nova marca da antiga Inove Contabilidade), Gratia Corretora de Seguros e Aplic Consultoria Organizacional. Cada uma dessas empresas cuida de um aspecto essencial do negócio, oferecendo suporte jurídico, contábil, de seguros e de gestão estratégica.

O grande diferencial do grupo está justamente na visão 360° com que trabalha. Ao contrário de modelos isolados de atendimento, o Inove aposta na integração total entre as áreas. A contabilidade conversa com o jurídico, os riscos são analisados por uma equipe técnica e especializada, as decisões são tomadas com base em planejamento e proteção patrimonial pensada a longo prazo. Além disso, o atendimento é sempre próximo, humanizado e proativo, buscando resolver os problemas antes mesmo que eles apareçam.

Entre os serviços mais procurados, o destaque vai para o planejamento tributário. O Grupo Inove é reconhecido por ajudar empresas a reduzirem legalmente a carga tributária e a recuperarem valores pagos a mais, com respaldo jurídico e segurança. “Essa atuação já trouxe impactos significativos no caixa de diversos clientes, sendo considerada uma das maiores forças da empresa”, comentam os sócios.

Como parte da evolução constante, o grupo acaba de apresentar uma novidade: a antiga Inove Contabilidade agora passa a se chamar Evolue Contábil. Para eles, “é mais do que uma mudança de nome, pois a nova marca reflete o compromisso em trazer ainda mais inteligência tributária, tecnologia e foco em resultados reais para os clientes”.

Com estrutura sólida, atendimento estratégico e olhar atento ao mercado, o Grupo Inove se consolida como parceiro essencial para quem empreende e quer crescer com planejamento, proteção e tranquilidade.

DESTAQUE

Endereços: Rua Lara, 71, Mogi das Cruzes

Rua Dr. Pedro de Tolêdo, 118, Guararema

Rua XV de Novembro, 638, Salesópolis

Telefone: (11) 4722-6549

Instagram: @grupoinove.srv.br

Experiências para oferecer atendimento estratégico e personalizado a empresários da região